Preço de LEEK hoje

O preço ao vivo de LEEK (LEEK) hoje é $ 0, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de LEEK para USD é de $ 0 por LEEK.

LEEK ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 224,229, com um fornecimento em circulação de 913.23M LEEK. Nas últimas 24 horas, LEEK foi negociado entre $ 0.0 (mínimo) e $ 0.0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, LEEK movimentou-se -- na última hora e +0.41% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 5.03.

Informações de mercado de LEEK (LEEK)

Capitalização de mercado $ 224.23K$ 224.23K $ 224.23K Volume (24h) $ 5.03$ 5.03 $ 5.03 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 224.23K$ 224.23K $ 224.23K Fornecimento Circulante 913.23M 913.23M 913.23M Fornecimento total 913,230,953.0 913,230,953.0 913,230,953.0

A capitalização de mercado atual de LEEK é $ 224.23K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 5.03. A oferta em circulação de LEEK é 913.23M, com um fornecimento total de 913230953.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 224.23K.