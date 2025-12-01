Preço de kolscan hoje

O preço ao vivo de kolscan (KOLSCAN) hoje é $ 0.00025953, com uma variação de 2.43% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de KOLSCAN para USD é de $ 0.00025953 por KOLSCAN.

kolscan ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 252,309, com um fornecimento em circulação de 965.26M KOLSCAN. Nas últimas 24 horas, KOLSCAN foi negociado entre $ 0.00025199 (mínimo) e $ 0.00026472 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.0057757, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00021866.

No desempenho de curto prazo, KOLSCAN movimentou-se -0.72% na última hora e +9.11% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de kolscan (KOLSCAN)

Capitalização de mercado $ 252.31K$ 252.31K $ 252.31K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 252.31K$ 252.31K $ 252.31K Fornecimento Circulante 965.26M 965.26M 965.26M Fornecimento total 965,260,883.081131 965,260,883.081131 965,260,883.081131

A capitalização de mercado atual de kolscan é $ 252.31K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de KOLSCAN é 965.26M, com um fornecimento total de 965260883.081131. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 252.31K.