Preço de Kadena (KDA)
O preço ao vivo de Kadena (KDA) hoje é $ 0.00464172, com uma variação de 2.20% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de KDA para USD é de $ 0.00464172 por KDA.
Kadena ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 1,571,621, com um fornecimento em circulação de 338.59M KDA. Nas últimas 24 horas, KDA foi negociado entre $ 0.00454002 (mínimo) e $ 0.00493154 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 27.64, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.0033634.
No desempenho de curto prazo, KDA movimentou-se +0.11% na última hora e +18.12% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 5.05K.
A capitalização de mercado atual de Kadena é $ 1.57M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 5.05K. A oferta em circulação de KDA é 338.59M, com um fornecimento total de 338586083.5196. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 1.57M.
+0.11%
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+18.12%
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Durante o dia de hoje, a variação do preço de Kadena em USD foi de $ -0.000104651237654002.
Nos últimos 30 dias, a variação do preço de Kadena em USD foi de $ -0.0008401652.
Nos últimos 60 dias, a variação do preço de Kadena em USD foi de $ -0.0013730277.
Nos últimos 90 dias, a variação do preço de Kadena em USD foi de $ -0.000013081787467143.
|Período
|Variação (USD)
|Variação (%)
|Hoje
|$ -0.000104651237654002
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|30 dias
|$ -0.0008401652
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|60 dias
|$ -0.0013730277
|-29.58%
|90 dias
|$ -0.000013081787467143
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Em 2040, o preço de Kadena pode potencialmente apresentar um crescimento de 0.00%. Ele pode atingir um preço de negociação de $ --.
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O que é a Kadena?
A Kadena está lançando uma das primeiras blockchains verdadeiramente escaláveis do mundo, pronta para aplicações. A blockchain pública da Kadena é um sistema de Prova de Trabalho trançado e de alto throughput que executa o Chainweb, um protocolo que oferece segurança e capacidade de processamento. A rede Kadena unirá aplicações públicas, blockchains privadas e outras cadeias interoperáveis em um só lugar, direcionando tráfego para o computador de alta largura de banda no coração da blockchain pública da Kadena.
O que torna a Kadena única?
A Kadena está resolvendo os problemas da Ethereum e já oferece hoje recursos que outras blockchains apenas começaram a incluir em seus planos de desenvolvimento, como Verificação Formal, interoperabilidade, escalabilidade e muito mais. A Kadena já está ativa e pronta para a implantação imediata de aplicações blockchain de produção.
Qual é a história da Kadena?
O software corporativo da Kadena já é utilizado hoje por grandes empresas nos setores financeiro, de saúde e de seguros, ao mesmo tempo em que permite que desenvolvedores com visão pulem diretamente da ideia para o produto. Com o lançamento da blockchain pública da Kadena, esse sistema apoiará o desenvolvimento de aplicações blockchain, desde privadas até públicas e em qualquer ponto intermediário.
Qual é o próximo passo para a Kadena?
Aplicações que processam volumes elevados de transações na rede Kadena, de alto throughput e escalável, executarão seu código de contratos inteligentes usando o token nativo da Kadena. À medida que mais aplicações se juntarem ou interagirem com a rede Kadena, o número de contratos inteligentes executados crescerá, assim como a utilidade do token da Kadena.
Para que a Kadena pode ser usada?
O token da Kadena (KDA) é uma moeda digital utilizada para pagar pela computação na blockchain pública da Kadena. Similar ao ETH na Ethereum, o KDA na Kadena é o token com o qual os mineradores são remunerados por minerar blocos na rede e é a taxa de transação que os usuários pagam para ter suas transações incluídas em um bloco.
Qual é o preço atual de mercado de Kadena?
Kadena está avaliado em R$0.0232665531139105776000, com uma variação de -2.20% nas últimas 24 horas. Isso reflete o estado mais recente da oferta e demanda nos mercados globais de criptomoedas.
Quantos detentores únicos possui KDA?
Há -- detentores na cadeia, o que indica a distribuição e adoção pela comunidade de KDA. Um aumento no número de detentores é frequentemente considerado um sinal de fortalecimento da participação na rede ou de maior interesse de longo prazo.
Quão ativo está Kadena em sua blockchain nativa?
Como token em --, a atividade é influenciada por interações com carteiras, taxas de rede, comportamento de staking e uso de contratos inteligentes. Uma atividade elevada pode estar correlacionada com maior volume de negociação ou com novos desenvolvimentos no ecossistema.
Qual é a oferta circulante total de KDA?
A oferta circulante é de 338586083.5196, o que afeta diretamente a escassez e a avaliação do token. Alterações na oferta podem ocorrer devido a emissões, queimas ou cronogramas de desbloqueio.
Qual é o volume de 24 horas de Kadena?
Kadena gerou R$-- em volume de negociação durante o último dia, demonstrando quão ativamente o ativo está sendo negociado e a profundidade de sua liquidez.
Como se comporta KDA em relação aos concorrentes da Smart Contract Platform,Layer 1 (L1),Kadena Ecosystem,Multicoin Capital Portfolio,Proof of Work (PoW),Made in USA,CoinList Launchpad?
Comparado a outros ativos no segmento Smart Contract Platform,Layer 1 (L1),Kadena Ecosystem,Multicoin Capital Portfolio,Proof of Work (PoW),Made in USA,CoinList Launchpad, o impulso de KDA é influenciado pelo sentimento do mercado, adoção por investidores e métricas na cadeia vinculadas à --.
|Hora (UTC+8)
|Tipo
|Informação
|02-11 14:20:00
|Atualizações da Indústria
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|Dados On-chain
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
|02-04 11:04:00
|Atualizações da Indústria
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
|02-04 00:48:00
|Atualizações da Indústria
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
|02-01 01:12:00
|Atualizações da Indústria
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
|01-28 07:44:00
|Atualizações da Indústria
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally
Principais criptomoedas com dados de mercado disponíveis na MEXC
Criptomoedas que estão em alta atualmente e ganhando atenção significativa do mercado
Criptomoedas listadas recentemente que estão disponíveis para negociação
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