O que é a Kadena?

A Kadena está lançando uma das primeiras blockchains verdadeiramente escaláveis do mundo, pronta para aplicações. A blockchain pública da Kadena é um sistema de Prova de Trabalho trançado e de alto throughput que executa o Chainweb, um protocolo que oferece segurança e capacidade de processamento. A rede Kadena unirá aplicações públicas, blockchains privadas e outras cadeias interoperáveis em um só lugar, direcionando tráfego para o computador de alta largura de banda no coração da blockchain pública da Kadena.

O que torna a Kadena única?

A Kadena está resolvendo os problemas da Ethereum e já oferece hoje recursos que outras blockchains apenas começaram a incluir em seus planos de desenvolvimento, como Verificação Formal, interoperabilidade, escalabilidade e muito mais. A Kadena já está ativa e pronta para a implantação imediata de aplicações blockchain de produção.

Qual é a história da Kadena?

O software corporativo da Kadena já é utilizado hoje por grandes empresas nos setores financeiro, de saúde e de seguros, ao mesmo tempo em que permite que desenvolvedores com visão pulem diretamente da ideia para o produto. Com o lançamento da blockchain pública da Kadena, esse sistema apoiará o desenvolvimento de aplicações blockchain, desde privadas até públicas e em qualquer ponto intermediário.

Qual é o próximo passo para a Kadena?

Aplicações que processam volumes elevados de transações na rede Kadena, de alto throughput e escalável, executarão seu código de contratos inteligentes usando o token nativo da Kadena. À medida que mais aplicações se juntarem ou interagirem com a rede Kadena, o número de contratos inteligentes executados crescerá, assim como a utilidade do token da Kadena.

Para que a Kadena pode ser usada?

O token da Kadena (KDA) é uma moeda digital utilizada para pagar pela computação na blockchain pública da Kadena. Similar ao ETH na Ethereum, o KDA na Kadena é o token com o qual os mineradores são remunerados por minerar blocos na rede e é a taxa de transação que os usuários pagam para ter suas transações incluídas em um bloco.

Qual é o preço atual de mercado de Kadena?

Kadena está avaliado em R$0.0232665531139105776000, com uma variação de -2.20% nas últimas 24 horas. Isso reflete o estado mais recente da oferta e demanda nos mercados globais de criptomoedas.

Quantos detentores únicos possui KDA?

Há -- detentores na cadeia, o que indica a distribuição e adoção pela comunidade de KDA. Um aumento no número de detentores é frequentemente considerado um sinal de fortalecimento da participação na rede ou de maior interesse de longo prazo.

Quão ativo está Kadena em sua blockchain nativa?

Como token em --, a atividade é influenciada por interações com carteiras, taxas de rede, comportamento de staking e uso de contratos inteligentes. Uma atividade elevada pode estar correlacionada com maior volume de negociação ou com novos desenvolvimentos no ecossistema.

Qual é a oferta circulante total de KDA?

A oferta circulante é de 338586083.5196, o que afeta diretamente a escassez e a avaliação do token. Alterações na oferta podem ocorrer devido a emissões, queimas ou cronogramas de desbloqueio.

Qual é o volume de 24 horas de Kadena?

Kadena gerou R$-- em volume de negociação durante o último dia, demonstrando quão ativamente o ativo está sendo negociado e a profundidade de sua liquidez.

Como se comporta KDA em relação aos concorrentes da Smart Contract Platform,Layer 1 (L1),Kadena Ecosystem,Multicoin Capital Portfolio,Proof of Work (PoW),Made in USA,CoinList Launchpad?

Comparado a outros ativos no segmento Smart Contract Platform,Layer 1 (L1),Kadena Ecosystem,Multicoin Capital Portfolio,Proof of Work (PoW),Made in USA,CoinList Launchpad, o impulso de KDA é influenciado pelo sentimento do mercado, adoção por investidores e métricas na cadeia vinculadas à --.