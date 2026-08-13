Preço de Juice Dollar hoje

O preço ao vivo de Juice Dollar (JUSD) hoje é $ 0.999006, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de JUSD para USD é de $ 0.999006 por JUSD.

Juice Dollar ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 375,589, com um fornecimento em circulação de 375.96K JUSD. Nas últimas 24 horas, JUSD foi negociado entre $ 0.0 (mínimo) e $ 0.0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 1.002, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.99734.

No desempenho de curto prazo, JUSD movimentou-se -- na última hora e 0.00% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 4.17K.

Informações de mercado de Juice Dollar (JUSD)

Capitalização de mercado $ 375.59K$ 375.59K $ 375.59K Volume (24h) $ 4.17K$ 4.17K $ 4.17K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 375.59K$ 375.59K $ 375.59K Fornecimento Circulante 375.96K 375.96K 375.96K Fornecimento total 375,962.59 375,962.59 375,962.59

A capitalização de mercado atual de Juice Dollar é $ 375.59K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 4.17K. A oferta em circulação de JUSD é 375.96K, com um fornecimento total de 375962.59. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 375.59K.