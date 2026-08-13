Preço de IdOS hoje

O preço ao vivo de IdOS (IDOS) hoje é $ 0.00440477, com uma variação de 0.05% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de IDOS para USD é de $ 0.00440477 por IDOS.

IdOS ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 1,248,790, com um fornecimento em circulação de 283.51M IDOS. Nas últimas 24 horas, IDOS foi negociado entre $ 0.00417912 (mínimo) e $ 0.00477283 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.04023862, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00417912.

No desempenho de curto prazo, IDOS movimentou-se -0.49% na última hora e -10.06% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 38.91K.

Informações de mercado de IdOS (IDOS)

Capitalização de mercado $ 1.25M$ 1.25M $ 1.25M Volume (24h) $ 38.91K$ 38.91K $ 38.91K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 4.40M$ 4.40M $ 4.40M Fornecimento Circulante 283.51M 283.51M 283.51M Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de IdOS é $ 1.25M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 38.91K. A oferta em circulação de IDOS é 283.51M, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 4.40M.