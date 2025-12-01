Preço de Identified Flying Objects hoje

O preço ao vivo de Identified Flying Objects (IFO) hoje é $ 0.0000079, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de IFO para USD é de $ 0.0000079 por IFO.

Identified Flying Objects ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 7,904.44, com um fornecimento em circulação de 1.00B IFO. Nas últimas 24 horas, IFO foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00032977, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00000632.

No desempenho de curto prazo, IFO movimentou-se -- na última hora e -0.07% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Identified Flying Objects (IFO)

Capitalização de mercado $ 7.90K$ 7.90K $ 7.90K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 7.90K$ 7.90K $ 7.90K Fornecimento Circulante 1.00B 1.00B 1.00B Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Identified Flying Objects é $ 7.90K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de IFO é 1.00B, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 7.90K.