Preço de Hyre Agent hoje

O preço ao vivo de Hyre Agent (HYRE) hoje é $ 0, com uma variação de 0.97% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de HYRE para USD é de $ 0 por HYRE.

Hyre Agent ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 80,957, com um fornecimento em circulação de 929.99M HYRE. Nas últimas 24 horas, HYRE foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, HYRE movimentou-se +1.95% na última hora e +0.14% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Hyre Agent (HYRE)

Capitalização de mercado $ 80.96K$ 80.96K $ 80.96K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 86.73K$ 86.73K $ 86.73K Fornecimento Circulante 929.99M 929.99M 929.99M Fornecimento total 996,273,607.713993 996,273,607.713993 996,273,607.713993

A capitalização de mercado atual de Hyre Agent é $ 80.96K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de HYRE é 929.99M, com um fornecimento total de 996273607.713993. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 86.73K.