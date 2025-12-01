Preço de Hypr hoje

O preço ao vivo de Hypr (HYPR) hoje é $ 0.00119965, com uma variação de 0.74% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de HYPR para USD é de $ 0.00119965 por HYPR.

Hypr ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 911,450, com um fornecimento em circulação de 760.00M HYPR. Nas últimas 24 horas, HYPR foi negociado entre $ 0.00118906 (mínimo) e $ 0.00121646 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00874279, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00118257.

No desempenho de curto prazo, HYPR movimentou-se -0.05% na última hora e -3.81% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Hypr (HYPR)

Capitalização de mercado $ 911.45K$ 911.45K $ 911.45K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 1.20M$ 1.20M $ 1.20M Fornecimento Circulante 760.00M 760.00M 760.00M Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Hypr é $ 911.45K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de HYPR é 760.00M, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 1.20M.