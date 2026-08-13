Preço de HYBR hoje

O preço ao vivo de HYBR (HYBR) hoje é $ 0, com uma variação de 5,03% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de HYBR para USD é de $ 0 por HYBR.

HYBR ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 145 937, com um fornecimento em circulação de 225,92M HYBR. Nas últimas 24 horas, HYBR foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0,0017141, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, HYBR movimentou-se +0,06% na última hora e +19,00% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 1,24K.

Informações de mercado de HYBR (HYBR)

Capitalização de mercado $ 145,94K$ 145,94K $ 145,94K Volume (24h) $ 1,24K$ 1,24K $ 1,24K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 1,27M$ 1,27M $ 1,27M Fornecimento Circulante 225,92M 225,92M 225,92M Fornecimento total 1 972 812 852,81915 1 972 812 852,81915 1 972 812 852,81915

A capitalização de mercado atual de HYBR é $ 145,94K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 1,24K. A oferta em circulação de HYBR é 225,92M, com um fornecimento total de 1972812852.81915. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 1,27M.