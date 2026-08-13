Preço de Hop Protocol hoje

O preço ao vivo de Hop Protocol (HOP) hoje é $ 0, com uma variação de 0.08% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de HOP para USD é de $ 0 por HOP.

Hop Protocol ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 84,728, com um fornecimento em circulação de 75.22M HOP. Nas últimas 24 horas, HOP foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.297217, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, HOP movimentou-se +0.02% na última hora e -1.84% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 4.55.

Informações de mercado de Hop Protocol (HOP)

Capitalização de mercado $ 84.73K$ 84.73K $ 84.73K Volume (24h) $ 4.55$ 4.55 $ 4.55 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 438.87K$ 438.87K $ 438.87K Fornecimento Circulante 75.22M 75.22M 75.22M Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Hop Protocol é $ 84.73K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 4.55. A oferta em circulação de HOP é 75.22M, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 438.87K.