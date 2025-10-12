Informações de preço de HITDEX (HIT) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 Mínimo 24h $ 0 $ 0 $ 0 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo histórico $ 0.00189769$ 0.00189769 $ 0.00189769 Menor preço $ 0$ 0 $ 0 Variação de Preço (1h) +0.18% Alteração de Preço (1D) +21.50% Variação de Preço (7d) +4.09% Variação de Preço (7d) +4.09%

O preço em tempo real de HITDEX (HIT) é --. Nas últimas 24 horas, HIT foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de HIT é $ 0.00189769, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, HIT variou +0.18% na última hora, +21.50% nas últimas 24 horas e +4.09% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de HITDEX (HIT)

Capitalização de mercado $ 85.91K$ 85.91K $ 85.91K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 216.12K$ 216.12K $ 216.12K Fornecimento Circulante 395.87M 395.87M 395.87M Fornecimento total 995,874,949.9733264 995,874,949.9733264 995,874,949.9733264

A capitalização de mercado atual de HITDEX é $ 85.91K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de HIT é 395.87M, com um fornecimento total de 995874949.9733264. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 216.12K.