Qual é o preço atual de HashToken?

HashToken está sendo negociado a R$421.0356642891393000, com uma variação de preço de 1.57% nas últimas 24 horas. Esse valor reflete preços em tempo real agregados de exchanges globais.

Como o preço de hoje se compara aos níveis históricos?

O ATH de HashToken é de R$580.1581775754168000, enquanto o ATL é de R$327.7172013792027000. Comparar o preço atual com esses níveis pode ajudar os investidores a avaliar o potencial de longo prazo e ciclos anteriores de crescimento.

Qual é a avaliação geral de HTK hoje?

A capitalização de mercado está em R$1451788.70562967854000, colocando o ativo no #4252 lugar entre todas as criptomoedas.

Quão ativa é a participação de mercado de HashToken?

O ativo gerou R$-- em volume de negociação nas últimas 24 horas, mostrando com que frequência os traders estão interagindo com HTK.

Qual é a oferta circulante e por que isso importa?

Com 3448.0 tokens atualmente em circulação, a dinâmica da oferta influencia a escassez, as taxas de inflação e as tendências de valorização de longo prazo.

Em que categoria HashToken se enquadra?

HashToken faz parte da classificação Ethereum Ecosystem, que o agrupa com outros ativos que compartilham utilidades ou papéis semelhantes no ecossistema.

Como a -- impacta a proposta de valor de HTK?

Operar na rede -- permite que HTK aproveite velocidades específicas de transação, taxas, modelos de segurança e funcionalidades de contratos inteligentes, contribuindo para sua adoção geral.