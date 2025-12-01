Preço de Hand Guy hoje

O preço ao vivo de Hand Guy (HANDGUY) hoje é --, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de HANDGUY para USD é de -- por HANDGUY.

Hand Guy ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 5,846.64, com um fornecimento em circulação de 999.19M HANDGUY. Nas últimas 24 horas, HANDGUY foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00128685, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, HANDGUY movimentou-se -- na última hora e +3.61% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Hand Guy (HANDGUY)

Capitalização de mercado $ 5.85K$ 5.85K $ 5.85K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 5.85K$ 5.85K $ 5.85K Fornecimento Circulante 999.19M 999.19M 999.19M Fornecimento total 999,189,517.757123 999,189,517.757123 999,189,517.757123

A capitalização de mercado atual de Hand Guy é $ 5.85K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de HANDGUY é 999.19M, com um fornecimento total de 999189517.757123. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 5.85K.