Preço de Grow hoje

O preço ao vivo de Grow ($GROW) hoje é --, com uma variação de 2.65% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de $GROW para USD é de -- por $GROW.

Grow ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 146,801, com um fornecimento em circulação de 100.00B $GROW. Nas últimas 24 horas, $GROW foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, $GROW movimentou-se +1.48% na última hora e +6.20% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Grow ($GROW)

Capitalização de mercado $ 146.80K$ 146.80K $ 146.80K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 146.80K$ 146.80K $ 146.80K Fornecimento Circulante 100.00B 100.00B 100.00B Fornecimento total 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Grow é $ 146.80K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de $GROW é 100.00B, com um fornecimento total de 100000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 146.80K.