Preço de Grodo AI hoje

O preço ao vivo de Grodo AI (GRODO) hoje é --, com uma variação de 5.47% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de GRODO para USD é de -- por GRODO.

Grodo AI ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 83,075, com um fornecimento em circulação de 99.27B GRODO. Nas últimas 24 horas, GRODO foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, GRODO movimentou-se -0.87% na última hora e -10.10% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Grodo AI (GRODO)

Capitalização de mercado $ 83.08K$ 83.08K $ 83.08K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 83.08K$ 83.08K $ 83.08K Fornecimento Circulante 99.27B 99.27B 99.27B Fornecimento total 99,272,948,067.50725 99,272,948,067.50725 99,272,948,067.50725

