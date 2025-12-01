Preço de Go Rest Offline hoje

O preço ao vivo de Go Rest Offline (GROF) hoje é --, com uma variação de 1.26% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de GROF para USD é de -- por GROF.

Go Rest Offline ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 72,271, com um fornecimento em circulação de 747.52M GROF. Nas últimas 24 horas, GROF foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.0059774, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, GROF movimentou-se -- na última hora e +10.41% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Go Rest Offline (GROF)

Capitalização de mercado $ 72.27K$ 72.27K $ 72.27K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 96.68K$ 96.68K $ 96.68K Fornecimento Circulante 747.52M 747.52M 747.52M Fornecimento total 999,968,924.272062 999,968,924.272062 999,968,924.272062

