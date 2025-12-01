Preço de BNBird hoje

O preço ao vivo de BNBird (BIRD) hoje é $ 0.00000127, com uma variação de 20.62% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de BIRD para USD é de $ 0.00000127 por BIRD.

BNBird ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- BIRD. Nas últimas 24 horas, BIRD foi negociado entre $ 0.0000009 (mínimo) e $ 0.0000079 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, BIRD movimentou-se -8.51% na última hora e -67.44% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 7.64M.

Informações de mercado de BNBird (BIRD)

Capitalização de mercado ---- -- Volume (24h) $ 7.64M$ 7.64M $ 7.64M Capitalização de mercado totalmente diluída $ 1.27K$ 1.27K $ 1.27K Fornecimento Circulante ---- -- Fornecimento total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Blockchain pública BSC

A capitalização de mercado atual de BNBird é --, com um volume de negociação de 24 horas de $ 7.64M. A oferta em circulação de BIRD é --, com um fornecimento total de 1000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 1.27K.