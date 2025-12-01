Preço de SQUADBOOM hoje

O preço ao vivo de SQUADBOOM (SBM) hoje é $ 0.00000000004, com uma variação de 1.23% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de SBM para USD é de $ 0.00000000004 por SBM.

SQUADBOOM ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- SBM. Nas últimas 24 horas, SBM foi negociado entre $ 0.00000000004 (mínimo) e $ 0.0000000000405 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, SBM movimentou-se 0.00% na última hora e -99.80% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 1.46K.

Informações de mercado de SQUADBOOM (SBM)

Capitalização de mercado ---- -- Volume (24h) $ 1.46K$ 1.46K $ 1.46K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 4.00K$ 4.00K $ 4.00K Fornecimento Circulante ---- -- Fornecimento total 100,000,000,000,000 100,000,000,000,000 100,000,000,000,000 Blockchain pública BSC

A capitalização de mercado atual de SQUADBOOM é --, com um volume de negociação de 24 horas de $ 1.46K. A oferta em circulação de SBM é --, com um fornecimento total de 100000000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 4.00K.