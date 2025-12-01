Preço de Fusaka hoje

O preço ao vivo de Fusaka (FUSAKA) hoje é $ 0.00000613, com uma variação de 39.35% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de FUSAKA para USD é de $ 0.00000613 por FUSAKA.

Fusaka ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 2,591,338, com um fornecimento em circulação de 420.69B FUSAKA. Nas últimas 24 horas, FUSAKA foi negociado entre $ 0.0000044 (mínimo) e $ 0.00000753 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00000853, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00000124.

No desempenho de curto prazo, FUSAKA movimentou-se -2.44% na última hora e +113.78% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Fusaka (FUSAKA)

Capitalização de mercado $ 2.59M$ 2.59M $ 2.59M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 2.59M$ 2.59M $ 2.59M Fornecimento Circulante 420.69B 420.69B 420.69B Fornecimento total 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

