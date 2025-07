O que é FROGO (FROGO)

FROGO is a memecoin inspired by the character “FROGO” from Matt Furie’s upcoming book CORTEX VORTEX. It is a purely speculative ERC-20 token on the Ethereum blockchain with no intrinsic utility or promise of financial return. The project aims to celebrate meme culture, digital art, and community engagement through humor, storytelling, and internet lore, FROGO is the fourth frog from the creator of PEPE

Recurso de FROGO (FROGO) Whitepaper Site oficial

Tokenomics de FROGO (FROGO)

Compreender a tokenomics de FROGO (FROGO) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token FROGO agora!