Preço de Fork Chain hoje

O preço ao vivo de Fork Chain (FORK) hoje é --, com uma variação de 1.34% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de FORK para USD é de -- por FORK.

Fork Chain ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 10,376.87, com um fornecimento em circulação de 999.33M FORK. Nas últimas 24 horas, FORK foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00497353, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, FORK movimentou-se +0.61% na última hora e +0.73% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Fork Chain (FORK)

Capitalização de mercado $ 10.38K$ 10.38K $ 10.38K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 10.38K$ 10.38K $ 10.38K Fornecimento Circulante 999.33M 999.33M 999.33M Fornecimento total 999,325,647.25755 999,325,647.25755 999,325,647.25755

A capitalização de mercado atual de Fork Chain é $ 10.38K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de FORK é 999.33M, com um fornecimento total de 999325647.25755. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 10.38K.