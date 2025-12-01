Preço de EVA hoje

O preço ao vivo de EVA (EVA) hoje é --, com uma variação de 8.26% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de EVA para USD é de -- por EVA.

EVA ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 149,232, com um fornecimento em circulação de 853.25M EVA. Nas últimas 24 horas, EVA foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00159008, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, EVA movimentou-se -0.54% na última hora e -5.11% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de EVA (EVA)

Capitalização de mercado $ 149.23K$ 149.23K $ 149.23K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 174.90K$ 174.90K $ 174.90K Fornecimento Circulante 853.25M 853.25M 853.25M Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

