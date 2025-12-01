Preço de ETH Strategy hoje

O preço ao vivo de ETH Strategy (STRAT) hoje é $ 0.377218, com uma variação de 6.82% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de STRAT para USD é de $ 0.377218 por STRAT.

ETH Strategy ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 1,833,354, com um fornecimento em circulação de 4.86M STRAT. Nas últimas 24 horas, STRAT foi negociado entre $ 0.376514 (mínimo) e $ 0.409741 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.875668, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.361352.

No desempenho de curto prazo, STRAT movimentou-se -0.92% na última hora e -5.08% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de ETH Strategy (STRAT)

Capitalização de mercado $ 1.83M$ 1.83M $ 1.83M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 45.75M$ 45.75M $ 45.75M Fornecimento Circulante 4.86M 4.86M 4.86M Fornecimento total 121,279,194.6093638 121,279,194.6093638 121,279,194.6093638

A capitalização de mercado atual de ETH Strategy é $ 1.83M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de STRAT é 4.86M, com um fornecimento total de 121279194.6093638. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 45.75M.