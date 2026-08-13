Preço de EquiFold hoje

O preço ao vivo de EquiFold (EQUI) hoje é $ 0, com uma variação de 22.98% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de EQUI para USD é de $ 0 por EQUI.

EquiFold ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 13,693.8, com um fornecimento em circulação de 648.48M EQUI. Nas últimas 24 horas, EQUI foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, EQUI movimentou-se -0.14% na última hora e -31.90% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de EquiFold (EQUI)

Capitalização de mercado $ 13.69K$ 13.69K $ 13.69K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 20.94K$ 20.94K $ 20.94K Fornecimento Circulante 648.48M 648.48M 648.48M Fornecimento total 991,585,769.3559005 991,585,769.3559005 991,585,769.3559005

A capitalização de mercado atual de EquiFold é $ 13.69K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de EQUI é 648.48M, com um fornecimento total de 991585769.3559005. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 20.94K.