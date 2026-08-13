Preço de Epiko hoje

O preço ao vivo de Epiko (EPIKO) hoje é $ 0, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de EPIKO para USD é de $ 0 por EPIKO.

Epiko ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 104,876, com um fornecimento em circulação de 173.26M EPIKO. Nas últimas 24 horas, EPIKO foi negociado entre $ 0.0 (mínimo) e $ 0.0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.03387736, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, EPIKO movimentou-se -- na última hora e 0.00% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 27.15.

Informações de mercado de Epiko (EPIKO)

Capitalização de mercado $ 104.88K$ 104.88K $ 104.88K Volume (24h) $ 27.15$ 27.15 $ 27.15 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 104.88K$ 104.88K $ 104.88K Fornecimento Circulante 173.26M 173.26M 173.26M Fornecimento total 300,000,000.0 300,000,000.0 300,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Epiko é $ 104.88K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 27.15. A oferta em circulação de EPIKO é 173.26M, com um fornecimento total de 300000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 104.88K.