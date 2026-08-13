Preço de earnAUSD hoje

O preço ao vivo de earnAUSD (EARNAUSD) hoje é $ 1.012, com uma variação de 0.15% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de EARNAUSD para USD é de $ 1.012 por EARNAUSD.

earnAUSD ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 21,405,805, com um fornecimento em circulação de 21.16M EARNAUSD. Nas últimas 24 horas, EARNAUSD foi negociado entre $ 1.01 (mínimo) e $ 1.012 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 11.25, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.947866.

No desempenho de curto prazo, EARNAUSD movimentou-se -0.00% na última hora e +0.16% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 58.65.

Informações de mercado de earnAUSD (EARNAUSD)

Capitalização de mercado $ 21.41M$ 21.41M $ 21.41M Volume (24h) $ 58.65$ 58.65 $ 58.65 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 21.41M$ 21.41M $ 21.41M Fornecimento Circulante 21.16M 21.16M 21.16M Fornecimento total 21,157,473.199663 21,157,473.199663 21,157,473.199663

A capitalização de mercado atual de earnAUSD é $ 21.41M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 58.65. A oferta em circulação de EARNAUSD é 21.16M, com um fornecimento total de 21157473.199663. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 21.41M.