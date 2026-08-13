Preço de DYZilla hoje

O preço ao vivo de DYZilla (DYZILLA) hoje é $ 0, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de DYZILLA para USD é de $ 0 por DYZILLA.

DYZilla ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 614,092, com um fornecimento em circulação de 100,000.00T DYZILLA. Nas últimas 24 horas, DYZILLA foi negociado entre $ 0.0 (mínimo) e $ 0.0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, DYZILLA movimentou-se -- na última hora e 0.00% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de DYZilla (DYZILLA)

Capitalização de mercado $ 614.09K$ 614.09K $ 614.09K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 614.09K$ 614.09K $ 614.09K Fornecimento Circulante 100,000.00T 100,000.00T 100,000.00T Fornecimento total 1.0e+17 1.0e+17 1.0e+17

A capitalização de mercado atual de DYZilla é $ 614.09K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de DYZILLA é 100,000.00T, com um fornecimento total de 1.0e+17. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 614.09K.