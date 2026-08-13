Preço de DUKO hoje

O preço ao vivo de DUKO (DUKO) hoje é $ 0, com uma variação de 3.37% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de DUKO para USD é de $ 0 por DUKO.

DUKO ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 350,633, com um fornecimento em circulação de 10.00B DUKO. Nas últimas 24 horas, DUKO foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00726084, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, DUKO movimentou-se -0.00% na última hora e -7.07% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de DUKO (DUKO)

Capitalização de mercado $ 350.63K$ 350.63K $ 350.63K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 350.63K$ 350.63K $ 350.63K Fornecimento Circulante 10.00B 10.00B 10.00B Fornecimento total 9,998,289,048.68138 9,998,289,048.68138 9,998,289,048.68138

A capitalização de mercado atual de DUKO é $ 350.63K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de DUKO é 10.00B, com um fornecimento total de 9998289048.68138. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 350.63K.