Preço de Doge Base hoje

O preço ao vivo de Doge Base (DOGEBASE) hoje é $ 0.00006199, com uma variação de 2.76% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de DOGEBASE para USD é de $ 0.00006199 por DOGEBASE.

Doge Base ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 61,987, com um fornecimento em circulação de 1.00B DOGEBASE. Nas últimas 24 horas, DOGEBASE foi negociado entre $ 0.00006019 (mínimo) e $ 0.00006236 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00162698, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00003027.

No desempenho de curto prazo, DOGEBASE movimentou-se -0.27% na última hora e +32.25% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Doge Base (DOGEBASE)

Capitalização de mercado $ 61.99K$ 61.99K $ 61.99K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 61.99K$ 61.99K $ 61.99K Fornecimento Circulante 1.00B 1.00B 1.00B Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Doge Base é $ 61.99K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de DOGEBASE é 1.00B, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 61.99K.