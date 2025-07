O que é deFusion (DEF)

deFusion is an infra-liquidity staking platform, designed exclusively for users on Viction seeking a secure and smooth staking experience. With cutting-edge technology and a commitment to transparency, deFusion provides Automated Rewards Distribution Solution (ARDS), ensuring a fusion of stability and efficiency in the ever-evolving blockchain landscape. The platform started with 50 Masternodes and has served more than 17,000 users staking 8,000,000 assets in its first year. This momentum has proven that deFusion is potential to scale staking economy furthermore.

A MEXC é a principal exchange de criptomoedas, confiável por mais de 10 milhões de usuários em todo o mundo. É conhecida por oferecer a maior seleção de tokens, listar novos tokens com mais rapidez e ter as menores taxas de negociação do mercado. Junte-se à MEXC agora e experimente liquidez de primeira linha e as taxas mais competitivas do mercado!

Recurso de deFusion (DEF) Site oficial

Tokenomics de deFusion (DEF)

Compreender a tokenomics de deFusion (DEF) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token DEF agora!