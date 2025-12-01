Preço de DeFrogs hoje

O preço ao vivo de DeFrogs (DEFROGS) hoje é $ 28.85, com uma variação de 0.47% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de DEFROGS para USD é de $ 28.85 por DEFROGS.

DeFrogs ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 288,489, com um fornecimento em circulação de 10.00K DEFROGS. Nas últimas 24 horas, DEFROGS foi negociado entre $ 28.5 (mínimo) e $ 28.98 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 3,930.55, enquanto a mínima histórica foi de $ 26.25.

No desempenho de curto prazo, DEFROGS movimentou-se -- na última hora e +7.98% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de DeFrogs (DEFROGS)

Capitalização de mercado $ 288.49K$ 288.49K $ 288.49K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 288.49K$ 288.49K $ 288.49K Fornecimento Circulante 10.00K 10.00K 10.00K Fornecimento total 10,000.0 10,000.0 10,000.0

A capitalização de mercado atual de DeFrogs é $ 288.49K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de DEFROGS é 10.00K, com um fornecimento total de 10000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 288.49K.