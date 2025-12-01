Preço de Dechat hoje

O preço ao vivo de Dechat (DECHAT) hoje é $ 0.00284748, com uma variação de 14.56% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de DECHAT para USD é de $ 0.00284748 por DECHAT.

Dechat ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 10,540.06, com um fornecimento em circulação de 3.70M DECHAT. Nas últimas 24 horas, DECHAT foi negociado entre $ 0.0027831 (mínimo) e $ 0.00333442 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 8.15, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00150656.

No desempenho de curto prazo, DECHAT movimentou-se -0.00% na última hora e -10.12% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Dechat (DECHAT)

Capitalização de mercado $ 10.54K$ 10.54K $ 10.54K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 71.18K$ 71.18K $ 71.18K Fornecimento Circulante 3.70M 3.70M 3.70M Fornecimento total 25,000,000.0 25,000,000.0 25,000,000.0

