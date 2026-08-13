Preço de Dasha hoje

O preço ao vivo de Dasha (VVAIFU) hoje é $ 0, com uma variação de 1,04% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de VVAIFU para USD é de $ 0 por VVAIFU.

Dasha ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 204 629, com um fornecimento em circulação de 993,22M VVAIFU. Nas últimas 24 horas, VVAIFU foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0,20873, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, VVAIFU movimentou-se +0,52% na última hora e +4,36% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 353,55.

Informações de mercado de Dasha (VVAIFU)

Capitalização de mercado $ 204,63K$ 204,63K $ 204,63K Volume (24h) $ 353,55$ 353,55 $ 353,55 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 204,63K$ 204,63K $ 204,63K Fornecimento Circulante 993,22M 993,22M 993,22M Fornecimento total 993 224 765,933509 993 224 765,933509 993 224 765,933509

A capitalização de mercado atual de Dasha é $ 204,63K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 353,55. A oferta em circulação de VVAIFU é 993,22M, com um fornecimento total de 993224765.933509. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 204,63K.