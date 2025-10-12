Preço de CV3 (CV3AI)
+0.61%
+1.34%
-41.41%
-41.41%
O preço em tempo real de CV3 (CV3AI) é $0.00011282. Nas últimas 24 horas, CV3AI foi negociado entre a mínima de $ 0.00010579 e a máxima de $ 0.00011855, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de CV3AI é $ 0.00050909, enquanto o mais baixo é $ 0.00007362.
Em termos de desempenho de curto prazo, CV3AI variou +0.61% na última hora, +1.34% nas últimas 24 horas e -41.41% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.
A capitalização de mercado atual de CV3 é $ 111.57K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de CV3AI é 990.00M, com um fornecimento total de 990000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 111.57K.
Durante o dia de hoje, a variação do preço de CV3 em USD foi de $ 0.
Nos últimos 30 dias, a variação do preço de CV3 em USD foi de $ -0.0000671179.
Nos últimos 60 dias, a variação do preço de CV3 em USD foi de $ -0.0000288280.
Nos últimos 90 dias, a variação do preço de CV3 em USD foi de $ -0.00014941882226126475.
|Período
|Variação (USD)
|Variação (%)
|Hoje
|$ 0
|+1.34%
|30 dias
|$ -0.0000671179
|-59.49%
|60 dias
|$ -0.0000288280
|-25.55%
|90 dias
|$ -0.00014941882226126475
|-56.97%
🚀 What Is CV3ai? CV3ai is an agentic recruitment platform that uses AI + blockchain to serve both sides of hiring — helping candidates win better jobs faster, while giving employers access to authenticated, pre-vetted talent with real-world credibility.
It’s not just a job board. It’s an AI hiring agent and on-chain trust layer designed to automate, enhance, and verify the most critical parts of recruiting.
🧠 For Candidates (Job Seekers) The Agent Does: Discovers high-fit roles based on your skills, goals, and preferences.
Enhances your résumé using AI to better match each role.
Scores and ranks jobs by match quality.
Applies on your behalf (with approval).
Verifies your experience (work history, GitHub, LinkedIn) on-chain.
Core Tools: CV3 Engine – AI résumé enhancement + job fit scoring
Selfcruitment™ – You pick the job, CV3 handles the rest
Trust Layer – Verifies your claims with public data and APIs
1-Click Apply – Integrated job board submission with tailored résumé
🏢 For Employers and Agencies The Agent Does: Sources talent that actually fits the job spec — both technically and culturally.
Validates candidate history via GitHub, LinkedIn, public records, and AI cross-matching.
Generates shortlists of matched, verified résumés.
Automates outreach and applicant tracking.
Prevents fraud with on-chain résumé authentication.
Core Tools: Verified Résumé Layer – LinkedIn, GitHub, and work history validation
Talent Search Agent – Matches real candidates with active intent
Score-Based Shortlisting – Prioritizes by fit and trust
Agency Dashboard – Manage hiring pipelines across clients
🔗 Blockchain-Backed Credentials CV3ai uses the Base blockchain to create the first public, immutable résumé layer, ensuring:
Tamper-proof work history
AI-generated trust scores
Resume + job matching audits
Decentralized professional identity
💸 Token + Monetization Token: $CV3ai (ERC-20 on Base)
Model: Credit-based system (buy credits with fiat or $CV3ai)
Use Cases: Resume enhancements, job applications, credential verification
Goal: Enable non-crypto users while building an on-chain credential economy
Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços.