Informações de preço de CV3 (CV3AI) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0.00010579 $ 0.00010579 $ 0.00010579 Mínimo 24h $ 0.00011855 $ 0.00011855 $ 0.00011855 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0.00010579$ 0.00010579 $ 0.00010579 Máximo 24h $ 0.00011855$ 0.00011855 $ 0.00011855 Máximo histórico $ 0.00050909$ 0.00050909 $ 0.00050909 Menor preço $ 0.00007362$ 0.00007362 $ 0.00007362 Variação de Preço (1h) +0.61% Alteração de Preço (1D) +1.34% Variação de Preço (7d) -41.41% Variação de Preço (7d) -41.41%

O preço em tempo real de CV3 (CV3AI) é $0.00011282. Nas últimas 24 horas, CV3AI foi negociado entre a mínima de $ 0.00010579 e a máxima de $ 0.00011855, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de CV3AI é $ 0.00050909, enquanto o mais baixo é $ 0.00007362.

Em termos de desempenho de curto prazo, CV3AI variou +0.61% na última hora, +1.34% nas últimas 24 horas e -41.41% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de CV3 (CV3AI)

Capitalização de mercado $ 111.57K$ 111.57K $ 111.57K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 111.57K$ 111.57K $ 111.57K Fornecimento Circulante 990.00M 990.00M 990.00M Fornecimento total 990,000,000.0 990,000,000.0 990,000,000.0

A capitalização de mercado atual de CV3 é $ 111.57K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de CV3AI é 990.00M, com um fornecimento total de 990000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 111.57K.