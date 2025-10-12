O preço ao vivo de CodEase hoje é 0.00002717 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de CODON para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de CODON facilmente na MEXC agora.O preço ao vivo de CodEase hoje é 0.00002717 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de CODON para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de CODON facilmente na MEXC agora.

Preço em tempo real de 1 CODON para USD

-6.80%1D
Esses dados sobre tokens são fornecidos por terceiros. A MEXC atua unicamente como um agregador de informações. Explore outros tokens listados no mercado Spot da MEXC!
Gráfico de preço em tempo real de CodEase (CODON)
Última atualização da página: 2025-10-12 13:36:27 (UTC+8)

Informações de preço de CodEase (CODON) (USD)

Variação de preço em 24 horas:
Mínimo 24h
Máximo 24h

-6.85%

-25.05%

-25.05%

O preço em tempo real de CodEase (CODON) é $0.00002717. Nas últimas 24 horas, CODON foi negociado entre a mínima de $ 0.00002697 e a máxima de $ 0.00002962, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de CODON é $ 0.0000487, enquanto o mais baixo é $ 0.00002697.

Em termos de desempenho de curto prazo, CODON variou -- na última hora, -6.85% nas últimas 24 horas e -25.05% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de CodEase (CODON)

A capitalização de mercado atual de CodEase é $ 25.92K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de CODON é 953.93M, com um fornecimento total de 999798810.0710582. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 27.17K.

Histórico de preços de CodEase (CODON) em USD

Durante o dia de hoje, a variação do preço de CodEase em USD foi de $ 0.
Nos últimos 30 dias, a variação do preço de CodEase em USD foi de $ -0.0000063729.
Nos últimos 60 dias, a variação do preço de CodEase em USD foi de $ -0.0000064143.
Nos últimos 90 dias, a variação do preço de CodEase em USD foi de $ -0.00000926089197424635.

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ 0-6.85%
30 dias$ -0.0000063729-23.45%
60 dias$ -0.0000064143-23.60%
90 dias$ -0.00000926089197424635-25.42%

O que é CodEase (CODON)

CodEase is a no-code, AI-powered platform that simplifies the process of building Chrome extensions. Users describe desired functionality in plain English, and CodEase generates fully functional, multi-file extensions using automated code synthesis and sandboxed testing. A built-in playground allows users to interact with and test their extensions directly within the platform before exporting. Designed for developers, crypto traders, and non-technical builders, CodEase streamlines the prototyping and deployment of browser-based automation tools.

A MEXC é a principal exchange de criptomoedas, confiável por mais de 10 milhões de usuários em todo o mundo. É conhecida por oferecer a maior seleção de tokens, listar novos tokens com mais rapidez e ter as menores taxas de negociação do mercado. Junte-se à MEXC agora e experimente liquidez de primeira linha e as taxas mais competitivas do mercado!

Recurso de CodEase (CODON)

Site oficial

Previsão de preço do CodEase (em USD)

Quanto valerá CodEase (CODON) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em CodEase (CODON) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para CodEase.

Confira a previsão de preço de CodEase agora!

CODON para moedas locais

Tokenomics de CodEase (CODON)

Compreender a tokenomics de CodEase (CODON) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token CODON agora!

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre CodEase (CODON)

Quanto vale hoje o CodEase (CODON)?
O preço ao vivo de CODON em USD é 0.00002717 USD, atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes.
Qual é o preço atual de CODON para USD?
O preço atual de CODON para USD é $ 0.00002717. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens.
Qual é a capitalização de mercado de CodEase?
A capitalização de mercado de CODON é $ 25.92K USD. Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token.
Qual é o fornecimento circulante de CODON?
O fornecimento circulante de CODON é de 953.93M USD.
Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de CODON?
CODON atingiu um preço máximo histórico de 0.0000487 USD.
Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de CODON?
CODON atingiu um preço minímo histórico de 0.00002697 USD.
Qual é o volume de negociação de CODON?
O volume de negociação ao vivo de 24 horas para CODON é -- USD.
CODON vai subir ainda este ano?
CODON pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do CODON para uma análise mais detalhada.
Última atualização da página: 2025-10-12 13:36:27 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o CodEase (CODON)

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.