Informações de preço de CodEase (CODON) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0.00002697 Mínimo 24h $ 0.00002962 Máximo 24h Máximo histórico $ 0.0000487 Menor preço $ 0.00002697 Variação de Preço (1h) -- Alteração de Preço (1D) -6.85% Variação de Preço (7d) -25.05%

O preço em tempo real de CodEase (CODON) é $0.00002717. Nas últimas 24 horas, CODON foi negociado entre a mínima de $ 0.00002697 e a máxima de $ 0.00002962, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de CODON é $ 0.0000487, enquanto o mais baixo é $ 0.00002697.

Em termos de desempenho de curto prazo, CODON variou -- na última hora, -6.85% nas últimas 24 horas e -25.05% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de CodEase (CODON)

Capitalização de mercado $ 25.92K Volume (24h) -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 27.17K Fornecimento Circulante 953.93M Fornecimento total 999,798,810.0710582

A capitalização de mercado atual de CodEase é $ 25.92K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de CODON é 953.93M, com um fornecimento total de 999798810.0710582. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 27.17K.