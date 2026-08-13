Preço de CLUDE hoje

O preço ao vivo de CLUDE (CLUDE) hoje é $ 0, com uma variação de 4.80% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de CLUDE para USD é de $ 0 por CLUDE.

CLUDE ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 557,059, com um fornecimento em circulação de 999.96M CLUDE. Nas últimas 24 horas, CLUDE foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00406108, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, CLUDE movimentou-se -0.18% na última hora e +6.16% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 32.15K.

Informações de mercado de CLUDE (CLUDE)

Capitalização de mercado $ 557.06K$ 557.06K $ 557.06K Volume (24h) $ 32.15K$ 32.15K $ 32.15K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 557.06K$ 557.06K $ 557.06K Fornecimento Circulante 999.96M 999.96M 999.96M Fornecimento total 999,959,406.884111 999,959,406.884111 999,959,406.884111

A capitalização de mercado atual de CLUDE é $ 557.06K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 32.15K. A oferta em circulação de CLUDE é 999.96M, com um fornecimento total de 999959406.884111. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 557.06K.