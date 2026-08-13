Preço de ClosedAI hoje

O preço ao vivo de ClosedAI (CLOSEDAI) hoje é $ 0, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de CLOSEDAI para USD é de $ 0 por CLOSEDAI.

ClosedAI ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 173,216, com um fornecimento em circulação de 1.00B CLOSEDAI. Nas últimas 24 horas, CLOSEDAI foi negociado entre $ 0.0 (mínimo) e $ 0.0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00481256, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, CLOSEDAI movimentou-se -- na última hora e +2.16% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 134.84.

Informações de mercado de ClosedAI (CLOSEDAI)

Capitalização de mercado $ 173.22K$ 173.22K $ 173.22K Volume (24h) $ 134.84$ 134.84 $ 134.84 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 173.22K$ 173.22K $ 173.22K Fornecimento Circulante 1.00B 1.00B 1.00B Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de ClosedAI é $ 173.22K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 134.84. A oferta em circulação de CLOSEDAI é 1.00B, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 173.22K.