Preço de CatSlap hoje

O preço ao vivo de CatSlap (SLAP) hoje é $ 0.00036238, com uma variação de 1.37% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de SLAP para USD é de $ 0.00036238 por SLAP.

CatSlap ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 1,430,479, com um fornecimento em circulação de 3.95B SLAP. Nas últimas 24 horas, SLAP foi negociado entre $ 0.00035652 (mínimo) e $ 0.00036414 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.01007296, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.0001589.

No desempenho de curto prazo, SLAP movimentou-se +0.17% na última hora e +7.01% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de CatSlap (SLAP)

Capitalização de mercado $ 1.43M$ 1.43M $ 1.43M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 2.74M$ 2.74M $ 2.74M Fornecimento Circulante 3.95B 3.95B 3.95B Fornecimento total 7,547,128,957.623448 7,547,128,957.623448 7,547,128,957.623448

