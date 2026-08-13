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O preço ao vivo de CatFu hoje é 0 USD. A capitalização de mercado de CATFU é de 11,116.93 USD. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de CATFU para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais em Brasil!O preço ao vivo de CatFu hoje é 0 USD. A capitalização de mercado de CATFU é de 11,116.93 USD. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de CATFU para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais em Brasil!

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Preço de CatFu (CATFU)

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Preço em tempo real de 1 CATFU para USD

$0.00001108
$0.00001108$0.00001108
+12.10%1D
mexc
Esses dados sobre tokens são fornecidos por terceiros. A MEXC atua unicamente como um agregador de informações. Explore outros tokens listados no mercado Spot da MEXC!
USD
Gráfico de preço em tempo real de CatFu (CATFU)
Última atualização da página: 2026-08-13 13:47:18 (UTC+8)

Preço de CatFu hoje

O preço ao vivo de CatFu (CATFU) hoje é $ 0, com uma variação de 12.50% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de CATFU para USD é de $ 0 por CATFU.

CatFu ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 11,116.93, com um fornecimento em circulação de 999.83M CATFU. Nas últimas 24 horas, CATFU foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, CATFU movimentou-se +0.28% na última hora e -27.17% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de CatFu (CATFU)

$ 11.12K
$ 11.12K$ 11.12K

--
----

$ 11.12K
$ 11.12K$ 11.12K

999.83M
999.83M 999.83M

999,828,496.82978
999,828,496.82978 999,828,496.82978

A capitalização de mercado atual de CatFu é $ 11.12K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de CATFU é 999.83M, com um fornecimento total de 999828496.82978. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 11.12K.

Histórico de preço de CatFu USD

Variação de preço em 24 horas:
$ 0
$ 0$ 0
Mínimo 24h
$ 0
$ 0$ 0
Máximo 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.28%

+12.50%

-27.17%

-27.17%

Histórico de preços de CatFu (CATFU) em USD

Durante o dia de hoje, a variação do preço de CatFu em USD foi de $ 0.
Nos últimos 30 dias, a variação do preço de CatFu em USD foi de $ 0.
Nos últimos 60 dias, a variação do preço de CatFu em USD foi de $ 0.
Nos últimos 90 dias, a variação do preço de CatFu em USD foi de $ 0.

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ 0+12.50%
30 dias$ 0+50.16%
60 dias$ 0+35.90%
90 dias$ 0--

Previsão de preço para CatFu

Previsão de preço de CatFu (CATFU) para 2030 (em 4 anos)
De acordo com o módulo de previsão de preços acima, o preço-alvo de CATFU em 2030 é $ --, juntamente com uma taxa de crescimento de 0.00%.
Previsão de preço de CatFu (CATFU) para 2040 (em 14 anos)

Em 2040, o preço de CatFu pode potencialmente apresentar um crescimento de 0.00%. Ele pode atingir um preço de negociação de $ --.

Ferramentas MEXC
Para cenários em tempo real e uma análise mais personalizada, os usuários podem utilizar a ferramenta de previsão de preços da MEXC e os Mapas de Insights de Mercado por IA.
Isenção de responsabilidade: Esses cenários são ilustrativos e educativos; criptomoedas são voláteis – realize sua própria pesquisa (DYOR) antes de tomar decisões.
Quer saber qual preço CatFu pode alcançar em 2026-2027? Visite a nossa página de previsão de preços de CATFU para os anos de 2026–2027 clicando em Previsão de preço de CatFu.

A MEXC é a principal exchange de criptomoedas, confiável por mais de 10 milhões de usuários em todo o mundo. É conhecida por oferecer a maior seleção de tokens, listar novos tokens com mais rapidez e ter as menores taxas de negociação do mercado. Junte-se à MEXC agora e experimente liquidez de primeira linha e as taxas mais competitivas do mercado!

Recurso de CatFu (CATFU)

Site oficial

Categoria :

Cat-ThemedMemePump.fun Ecosystem

Sobre CatFu

Qual é o preço atual de CatFu?

O preço em tempo real de CatFu (CATFU) é R$ BRL. Essa avaliação em tempo real é atualizada continuamente e reúne preços das principais exchanges globais para garantir que você veja uma taxa de mercado precisa.

Como CatFu está posicionado no mercado?

CatFu ocupa atualmente a posição de número #10037 no ranking de mercado, com uma capitalização de mercado de R$55711.1773928232798000. Esse ranking é influenciado pela profundidade da liquidez, pela demanda geral dos investidores e pela oferta circulante de tokens.

Qual é a oferta circulante de CATFU?

A oferta circulante de CATFU é de 999828496.82978 tokens, representando a quantidade disponível no mercado aberto. Esse número desempenha um papel importante na determinação da valorização do mercado, da escassez e da dinâmica inflacionária de longo prazo.

Qual é a faixa de preço de 24 horas de CatFu?

Nas últimas 24 horas, CatFu teve uma variação de preço entre R$ (mínimo de 24 horas) e R$ (máximo de 24 horas). Essa faixa de volatilidade ajuda os traders a entender o impulso de curto prazo e a imprevisibilidade do mercado.

Quão distante CatFu está do seu máximo histórico e do seu mínimo histórico?

CatFu atingiu um máximo histórico de R$, enquanto o preço mais baixo registrado (ATL) é de R$. Esses marcos históricos permitem que os traders avaliem o potencial de preços e os ciclos de longo prazo.

Quão ativo está o trading de CATFU hoje?

O volume de trading nas últimas 24 horas é de R$--, refletindo a participação atual no mercado. Um volume maior frequentemente indica um interesse mais forte dos investidores e uma liquidez de mercado mais profunda.

O que está influenciando a direção recente da tendência de CatFu?

A movimentação atual do preço de 12.50% nas últimas 24 horas é moldada pelo sentimento do mercado, pela atividade de trading, por fatores macroeconômicos e por atualizações específicas do ecossistema relacionadas à Solana Ecosystem,Meme,Cat-Themed,Pump.fun Ecosystem. Aumentos repentinos no volume também podem atuar como catalisadores para movimentos bruscos de preço.

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre CatFu

Última atualização da página: 2026-08-13 13:47:18 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o CatFu (CATFU)

Hora (UTC+8)TipoInformação
02-11 14:20:00Atualizações da Indústria
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21Dados On-chain
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
02-04 11:04:00Atualizações da Indústria
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
02-04 00:48:00Atualizações da Indústria
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
02-01 01:12:00Atualizações da Indústria
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00Atualizações da Indústria
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally

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AI Router Protocol

AI Router Protocol

AIR

$0.01480
$0.01480$0.01480

-26.00%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

$0.02104
$0.02104$0.02104

-0.14%

up

up

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$0.2668
$0.2668$0.2668

+9.79%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

$0.29174
$0.29174$0.29174

-10.66%

The Toad Pepe

The Toad Pepe

TOAD

$0.00955
$0.00955$0.00955

-1.34%

Principais altas

Principais altas do dia

TOFU Story

TOFU Story

TOFU

$0.0003621
$0.0003621$0.0003621

+44.84%

TradingRazor

TradingRazor

RAZOR

$0.00458
$0.00458$0.00458

+27.22%

Isekai Blade

Isekai Blade

ISEK

$0.001200
$0.001200$0.001200

+20.00%

Stupid Faces

Stupid Faces

UPID

$0.02954
$0.02954$0.02954

+20.57%

Bitway

Bitway

BTW

$0.242929
$0.242929$0.242929

+10.87%

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

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