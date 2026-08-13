Preço de Athene Network hoje

O preço ao vivo de Athene Network (ATN) hoje é $ 0, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de ATN para USD é de $ 0 por ATN.

Athene Network ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 37,297, com um fornecimento em circulação de 9.82M ATN. Nas últimas 24 horas, ATN foi negociado entre $ 0.0 (mínimo) e $ 0.0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.270115, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, ATN movimentou-se -- na última hora e 0.00% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Athene Network (ATN)

Capitalização de mercado $ 37.30K$ 37.30K $ 37.30K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 37.30K$ 37.30K $ 37.30K Fornecimento Circulante 9.82M 9.82M 9.82M Fornecimento total 12,100,000,000.0 12,100,000,000.0 12,100,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Athene Network é $ 37.30K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de ATN é 9.82M, com um fornecimento total de 12100000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 37.30K.