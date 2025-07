MINIMA

The embedded blockchain. The only Layer 1 Protocol that allows any device to run a full constructing and validaing node. Utilizing Minima, any edge device can become it’s own economic agent to securely communicate, and seamlessly create, manage and send tokens. Minima has a growing ecosystem of partners within Web3 and Web2 to deliver use case for #DePIN #RWA #AI and #Enterprise.

Nome da criptoMINIMA

ClassificaçãoNo.1240

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)0.05%

Fornecimento circulante402,666,667

Fornecimento máximo1,000,000,000

Fornecimento total999,991,230

Taxa circulante0.4026%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico0.13507396487566234,2024-12-06

Menor preço0.010783581541609933,2025-03-13

Blockchain públicaMINIMA

Setor

Midias sociais

