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Principais tokens de IP Meme por capitalização de mercado

Explore as principais moedas com melhor desempenho no setor IP Meme. As moedas abaixo são classificadas por capitalização de mercado, ajudando você a acompanhar facilmente as tendências do mercado e descobrir oportunidades de negociação.

#
Moeda
Preço
Últimos 7 dias
Operação
1
Pudgy Penguins
Pudgy Penguins
PENGU
$ 0.006289
+0.11%
-1.69%
+4.50%
$ 394.51M
$ 34.35M
2
ApeCoin
ApeCoin
APE
$ 0.1239
+0.08%
-4.26%
-7.84%
$ 123.50M
$ 1.28M
3
cat in a dogs world
cat in a dogs world
MEW
$ 0.0003267
-0.12%
-2.16%
+1.05%
$ 28.99M
$ 171.90M
4
Neiro
Neiro
NEIRO
$ 6.686E-5
+0.25%
-0.60%
+7.37%
$ 28.13M
--
5
Siacoin
Siacoin
SC
$ 0.0004681
+0.13%
-4.91%
-5.96%
$ 26.25M
$ 117.15M
6
Simons Cat
Simons Cat
CAT
$ 0.000001744
+1.90%
+1.60%
+16.62%
$ 13.01M
$ 37.10B
7
JOE
JOE
JOE
$ 0.02765
+0.11%
+0.40%
+8.68%
$ 12.65M
$ 2.09M
8
Just a chill guy
Just a chill guy
CHILLGUY
$ 0.011101
+0.58%
+0.22%
+11.62%
$ 11.14M
$ 7.71M
9
Bert
Bert
BERT
$ 0.009047
+0.07%
-0.81%
+4.54%
$ 8.73M
$ 6.66M
10
Unicorn Fart Dust
Unicorn Fart Dust
UFD
$ 0.008472
0.00%
-0.76%
+2.01%
$ 8.47M
$ 7.25M
11
Stonks
Stonks
STNK
$ 5.31
0.00%
-0.01%
-5.35%
$ 3.09M
$ 1.49K
12
Wen
Wen
WEN
$ 0.000003258
-0.46%
-2.02%
-5.06%
$ 2.36M
$ 19.41B
13
Zeus Network
Zeus Network
ZEUS
$ 0.002262
-0.75%
-4.09%
-6.76%
$ 2.09M
$ 28.10M
14
nubcat
nubcat
NUB
$ 0.00200813
-0.01%
+0.03%
+18.24%
$ 2.00M
$ 228.29K
15
TROLL
TROLL
TROLL
$ 0.000000001704
0.00%
+0.47%
+0.89%
$ 1.64M
$ 30.94T
16
Basenji
Basenji
BENJI
$ 0.00148544
-0.04%
+0.03%
+0.45%
$ 1.49M
$ 4.86K
17
Mother Iggy
Mother Iggy
MOTHER
$ 0.00075266
-0.14%
-0.01%
+5.25%
$ 726.57K
$ 6.36K
18
Mochi
Mochi
MOCHI
$ 0.0000007252
0.00%
-1.33%
+2.87%
$ 679.97K
$ 17.22M
19
MUFFIN
MUFFIN
MUFFIN
$ 0.00028229
-0.14%
-0.00%
-1.39%
$ 282.29K
$ 175.37
20
WASSIE
WASSIE
WASSIE
$ 3.78893E-7
0.00%
+0.20%
+1.96%
$ 259.50K
--
21
Never Give Up
Never Give Up
MINER
$ 0.00014831
-9.61%
-0.12%
-0.88%
$ 148.30K
$ 8.34K
22
Kimchi
Kimchi
KIMCHI
$ 9.1445E-8
+0.28%
+0.90%
+16.60%
$ 91.45K
--
23
Kimchi Coin
Kimchi Coin
KIMCHI
$ 4.303E-9
+0.21%
-5.70%
+25.01%
$ 43.03K
--
24
ASTEROID SHIBA
ASTEROID SHIBA
ASTEROID
$ 0.00006127
+0.65%
-2.46%
+10.37%
--
$ 2.40B
25
A Hunters Dream
A Hunters Dream
CAW
$ 0.000000024085
-0.51%
+0.80%
-8.45%
--
$ 2.90T
26
Manyu
Manyu
MANYU
$ 0.000000004329
0.00%
-12.14%
-7.68%
--
$ 14.17T

Perguntas frequentes

O que são tokens de IP Meme e por que são populares?
Tokens de IP Meme representam um grupo de projetos cripto focados em um tema ou tecnologia compartilhada. Esta categoria tem atraído atenção significativa dos traders, com 26 tokens atualmente acompanhados na MEXC e uma capitalização de mercado combinada de $670.28M.
Qual é o token de IP Meme com melhor desempenho no momento?
Entre os tokens de IP Meme acompanhados na MEXC, CAT apresentou o desempenho recente mais forte, com uma variação de preço de 1.60% nas últimas 24 horas. Os dados de desempenho são atualizados em tempo real e podem variar conforme as condições de mercado.
Quantos tokens de IP Meme existem na MEXC?
A MEXC atualmente acompanha 26 tokens de IP Meme, incluindo projetos negociáveis e pré-listados. Tokens populares de IP Meme incluem PENGU, APE, MEW. Novos tokens são adicionados regularmente à medida que a categoria evolui.
Qual é a capitalização total de mercado da categoria IP Meme?
A capitalização de mercado combinada de todos os tokens de IP Meme é de aproximadamente $670.28M. Esse valor reflete o valor agregado da categoria e está sujeito a flutuações de mercado em tempo real.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor IP Meme, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.