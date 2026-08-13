Preço de Kimchi Coin hoje

O preço ao vivo de Kimchi Coin (KIMCHI) hoje é $ 0, com uma variação de 12.08% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de KIMCHI para USD é de $ 0 por KIMCHI.

Kimchi Coin ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 39,977, com um fornecimento em circulação de 10.00T KIMCHI. Nas últimas 24 horas, KIMCHI foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, KIMCHI movimentou-se -0.23% na última hora e +11.00% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Kimchi Coin (KIMCHI)

Capitalização de mercado $ 39.98K$ 39.98K $ 39.98K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 39.98K$ 39.98K $ 39.98K Fornecimento Circulante 10.00T 10.00T 10.00T Fornecimento total 10,000,000,000,000.0 10,000,000,000,000.0 10,000,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Kimchi Coin é $ 39.98K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de KIMCHI é 10.00T, com um fornecimento total de 10000000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 39.98K.