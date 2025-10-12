Informações de preço de Basenji (BENJI) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0.00842589 $ 0.00842589 $ 0.00842589 Mínimo 24h $ 0.00925958 $ 0.00925958 $ 0.00925958 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0.00842589$ 0.00842589 $ 0.00842589 Máximo 24h $ 0.00925958$ 0.00925958 $ 0.00925958 Máximo histórico $ 0.104985$ 0.104985 $ 0.104985 Menor preço $ 0.00800796$ 0.00800796 $ 0.00800796 Variação de Preço (1h) +0.26% Alteração de Preço (1D) -1.61% Variação de Preço (7d) -14.78% Variação de Preço (7d) -14.78%

O preço em tempo real de Basenji (BENJI) é $0.00852644. Nas últimas 24 horas, BENJI foi negociado entre a mínima de $ 0.00842589 e a máxima de $ 0.00925958, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de BENJI é $ 0.104985, enquanto o mais baixo é $ 0.00800796.

Em termos de desempenho de curto prazo, BENJI variou +0.26% na última hora, -1.61% nas últimas 24 horas e -14.78% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Basenji (BENJI)

Capitalização de mercado $ 8.52M$ 8.52M $ 8.52M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 8.52M$ 8.52M $ 8.52M Fornecimento Circulante 1.00B 1.00B 1.00B Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Basenji é $ 8.52M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de BENJI é 1.00B, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 8.52M.