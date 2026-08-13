Preço de Never Give Up hoje

O preço ao vivo de Never Give Up (MINER) hoje é $ 0, com uma variação de 14.24% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de MINER para USD é de $ 0 por MINER.

Never Give Up ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 146,395, com um fornecimento em circulação de 999.96M MINER. Nas últimas 24 horas, MINER foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00363031, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, MINER movimentou-se -0.84% na última hora e +12.52% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 8.52K.

Informações de mercado de Never Give Up (MINER)

Capitalização de mercado $ 146.40K$ 146.40K $ 146.40K Volume (24h) $ 8.52K$ 8.52K $ 8.52K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 146.40K$ 146.40K $ 146.40K Fornecimento Circulante 999.96M 999.96M 999.96M Fornecimento total 999,961,607.44566 999,961,607.44566 999,961,607.44566

A capitalização de mercado atual de Never Give Up é $ 146.40K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 8.52K. A oferta em circulação de MINER é 999.96M, com um fornecimento total de 999961607.44566. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 146.40K.