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Principais tokens de Etherlink Ecosystem por capitalização de mercado

Explore as principais moedas com melhor desempenho no setor Etherlink Ecosystem. As moedas abaixo são classificadas por capitalização de mercado, ajudando você a acompanhar facilmente as tendências do mercado e descobrir oportunidades de negociação.

#
Moeda
Preço
Últimos 7 dias
Operação
1
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00089
0.00%
+0.01%
+0.02%
$ 74.86B
$ 51.22M
2
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 63,622.77
+0.03%
-0.40%
-0.93%
$ 7.41B
$ 1.23
3
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 8.74
+0.36%
+0.16%
+7.43%
$ 5.74B
$ 68.95K
4
Lombard Staked BTC
Lombard Staked BTC
LBTC
$ 63,829
-0.08%
-0.00%
-1.19%
$ 654.34M
$ 636.21K
5
Curve
Curve
CRV
$ 0.2577
-0.31%
-5.96%
+20.41%
$ 394.65M
$ 5.16M
6
Midas mTBILL
Midas mTBILL
MTBILL
$ 1.069
0.00%
0.00%
+0.09%
$ 66.21M
--
7
Bridged WETH
Bridged WETH
WETH
$ 1,878.7
-0.23%
-0.00%
-1.01%
$ 34.75M
$ 219.30K
8
Stable Mint USD
Stable Mint USD
USDSM
$ 0.998024
0.00%
+0.00%
-0.60%
$ 12.45M
$ 2.45K
9
Midas mRe7YIELD
Midas mRe7YIELD
MRE7YIELD
$ 1.074
0.00%
0.00%
0.00%
$ 8.19M
--
10
VNX Gold
VNX Gold
VNXAU
$ 142.09
-0.06%
-0.01%
+4.65%
$ 6.27M
$ 21.47K
11
Midas mBASIS
Midas mBASIS
MBASIS
$ 1.21
0.00%
0.00%
0.00%
$ 5.09M
--
12
Midas mMEV
Midas mMEV
MMEV
$ 1.14
0.00%
0.00%
0.00%
$ 3.37M
--
13
Sogni AI
Sogni AI
SOGNI
$ 0.00058448
-0.07%
-0.05%
-9.32%
$ 2.10M
$ 13.64K
14
Stacy Staked XTZ
Stacy Staked XTZ
STXTZ
$ 0.25106
0.00%
--
0.00%
$ 1.86M
$ 13.94
15
Wrapped XTZ
Wrapped XTZ
WXTZ
$ 0.195383
-0.16%
-0.00%
-2.35%
$ 1.66M
$ 22.88K
16
IDRX
IDRX
IDRX
$ 5.598E-5
0.00%
0.00%
-0.39%
$ 1.04M
--
17
Uranium.io
Uranium.io
XU3O8
$ 5.396
+0.02%
+0.06%
-0.52%
--
$ 14.81K

Perguntas frequentes

O que são tokens de Etherlink Ecosystem e por que são populares?
Tokens de Etherlink Ecosystem representam um grupo de projetos cripto focados em um tema ou tecnologia compartilhada. Esta categoria tem atraído atenção significativa dos traders, com 17 tokens atualmente acompanhados na MEXC e uma capitalização de mercado combinada de $89.21B.
Qual é o token de Etherlink Ecosystem com melhor desempenho no momento?
Entre os tokens de Etherlink Ecosystem acompanhados na MEXC, LINK apresentou o desempenho recente mais forte, com uma variação de preço de 0.16% nas últimas 24 horas. Os dados de desempenho são atualizados em tempo real e podem variar conforme as condições de mercado.
Quantos tokens de Etherlink Ecosystem existem na MEXC?
A MEXC atualmente acompanha 17 tokens de Etherlink Ecosystem, incluindo projetos negociáveis e pré-listados. Tokens populares de Etherlink Ecosystem incluem USDC, WBTC, LINK. Novos tokens são adicionados regularmente à medida que a categoria evolui.
Qual é a capitalização total de mercado da categoria Etherlink Ecosystem?
A capitalização de mercado combinada de todos os tokens de Etherlink Ecosystem é de aproximadamente $89.21B. Esse valor reflete o valor agregado da categoria e está sujeito a flutuações de mercado em tempo real.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor Etherlink Ecosystem, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.