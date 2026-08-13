Preço de Sogni AI hoje

O preço ao vivo de Sogni AI (SOGNI) hoje é $ 0, com uma variação de 3.88% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de SOGNI para USD é de $ 0 por SOGNI.

Sogni AI ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 2,098,537, com um fornecimento em circulação de 3.59B SOGNI. Nas últimas 24 horas, SOGNI foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00794096, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, SOGNI movimentou-se -1.24% na última hora e -9.83% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 53.40K.

Informações de mercado de Sogni AI (SOGNI)

Capitalização de mercado $ 2.10M$ 2.10M $ 2.10M Volume (24h) $ 53.40K$ 53.40K $ 53.40K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 5.85M$ 5.85M $ 5.85M Fornecimento Circulante 3.59B 3.59B 3.59B Fornecimento total 9,999,130,076.350332 9,999,130,076.350332 9,999,130,076.350332

A capitalização de mercado atual de Sogni AI é $ 2.10M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 53.40K. A oferta em circulação de SOGNI é 3.59B, com um fornecimento total de 9999130076.350332. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 5.85M.