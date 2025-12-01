Preço de Stacy Staked XTZ hoje

O preço ao vivo de Stacy Staked XTZ (STXTZ) hoje é $ 0.515493, com uma variação de 0.19% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de STXTZ para USD é de $ 0.515493 por STXTZ.

Stacy Staked XTZ ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 5,162,486, com um fornecimento em circulação de 10.01M STXTZ. Nas últimas 24 horas, STXTZ foi negociado entre $ 0.510407 (mínimo) e $ 0.520919 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 1.06, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.464512.

No desempenho de curto prazo, STXTZ movimentou-se +0.06% na última hora e -0.73% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Stacy Staked XTZ (STXTZ)

Capitalização de mercado $ 5.16M$ 5.16M $ 5.16M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 5.16M$ 5.16M $ 5.16M Fornecimento Circulante 10.01M 10.01M 10.01M Fornecimento total 10,014,663.755092 10,014,663.755092 10,014,663.755092

