Preço de CaptainBNB hoje

O preço ao vivo de CaptainBNB (CAPTAINBNB) hoje é $ 0, com uma variação de 0.94% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de CAPTAINBNB para USD é de $ 0 por CAPTAINBNB.

CaptainBNB ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 642,346, com um fornecimento em circulação de 1.00B CAPTAINBNB. Nas últimas 24 horas, CAPTAINBNB foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.01462128, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, CAPTAINBNB movimentou-se -0.01% na última hora e +2.70% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 1.47M.

Informações de mercado de CaptainBNB (CAPTAINBNB)

Capitalização de mercado $ 642.35K$ 642.35K $ 642.35K Volume (24h) $ 1.47M$ 1.47M $ 1.47M Capitalização de mercado totalmente diluída $ 642.35K$ 642.35K $ 642.35K Fornecimento Circulante 1.00B 1.00B 1.00B Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de CaptainBNB é $ 642.35K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 1.47M. A oferta em circulação de CAPTAINBNB é 1.00B, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 642.35K.