Preço de Buy Button hoje

O preço ao vivo de Buy Button (BUY) hoje é $ 0, com uma variação de 12.03% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de BUY para USD é de $ 0 por BUY.

Buy Button ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 722,827, com um fornecimento em circulação de 919.11M BUY. Nas últimas 24 horas, BUY foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0.00105267 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00261233, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, BUY movimentou-se -8.24% na última hora e -31.49% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 217.02K.

Informações de mercado de Buy Button (BUY)

Capitalização de mercado $ 722.83K$ 722.83K $ 722.83K Volume (24h) $ 217.02K$ 217.02K $ 217.02K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 722.83K$ 722.83K $ 722.83K Fornecimento Circulante 919.11M 919.11M 919.11M Fornecimento total 919,110,367.2340777 919,110,367.2340777 919,110,367.2340777

A capitalização de mercado atual de Buy Button é $ 722.83K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 217.02K. A oferta em circulação de BUY é 919.11M, com um fornecimento total de 919110367.2340777. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 722.83K.